WEEK 7 – HIGH SCHOOL WATCHLIST – PRESS RELEASE 10-17-23

WEEK 7 – HBCU WATCHLIST – PRESS RELEASE – 10-17-23

____________________________________________________

BLACK COLLEGE SCOREBOARD (10/17)

FAYETTEVILLE ST. 19 LIVINGSTONE 14

VIRGINIA UNION 52 BOWIE STATE 3

LINCOLN (PA) 27 ELIZABETH CITY ST. 21

VIRGINIA ST. 39 BLUEFIELD ST. 29

WINSTON-SALEM 41 SHAW 20

JC SMITH 14 ST. AUGUSTINE 6

BENEDICT 48 FT. VALLEY ST. 6

EDWARD WATERS 41 TUSKEGEE 38

MILES 36 MOREHOUSE 22

CENTRAL STATE 21 SAVANNAH ST. 10

KENTUCKY ST. 21 LANE 14

ALLEN 39 ALBANY STATE 27

SHORTER 19 CLARK-ATLANTA 13

TENNESSEE ST. 24 NORFOLK ST. 17

TENNESSEE TECH 28 SC STATE 7

HAVARD 48 HOWARD 7

SOUTHERN 45 LINCOLN (CA) 18

ALABAMA STATE 24 JACKSON ST. 19

ALABAMA A&M 45 GRAMBLING 24

TEXAS SOUTHERN 34 B-CU 31

HOUSTON CHRISTIAN 30 PRAIRIE VIEW 0

MISS. VALLEY ST. 42 ARK. PINE BLUFF 17

LANGSTON 40 NORTH AMERICAN 0

CENTRAL OKLAHOMA 59 LINCOLN (MO) 17

MONMOUTH 61 HAMPTON 10

DELAWARE 21 NC A&T 6

BLACK COLLEGE FOOTBALL

Standings (10/17/23) | Conference records in parentheses.

MEAC (Mid-Eastern Athletic Conference)

North Carolina Central | 5-1 (0-0) Howard | 2-4 (0-0) Norfolk State | 2-4 (0-0) South Carolina State | 2-4 (0-0) Morgan State | 1-4 (0-0) Delaware State |1-5 (0-0)

SWAC (Southwestern Athletic Conference)

East

Florida A&M | 5-1 (4-0) Jackson State | 4-3 (2-2) Alabama A&M | 4-3 (2-2) Alabama State | 3-3 (2-2) Bethune-Cookman | 1-5 (1-2) Mississippi Valley State | 1-5 (0-3)

West

Prairie View A&M | 3-4 (3-1) Alcorn State | 3-3 (2-1) Southern | 3-3 (2-1) Grambling State | 3-4 (2-2) Texas Southern| 2-4 (1-2) Arkansas-Pine Bluff | 1-5 (0-3)

BLACK COLLEGE FOOTBALL

Standings (10/17/23)

Conference records in parentheses

CIAA (Central Intercollegiate Athletic Conference)

North

Virginia State | 7-0 (5-0) Virginia Union | 6-1 (4-1) Lincoln (PA) | 4-3 (3-2) Bowie State | 3-4 (2-3) Bluefield St. | 1-6 (0-5) Elizabeth City State | 1-6 (0-5)

South

Fayetteville State | 5-2 (5-0) Johnson C. Smith | 5-2 (4-1) Winston-Salem St. | 3-4 (3-2) Livingstone | 2-5 (2-3) Shaw | 2-5 (2-3) Augustine’s | 0-7 (0-5)

SIAC (Southern Intercollegiate Athletic Conference)

Benedict | 7-0 (5-0) Fort Valley St. | 5-2 (5-1) Allen | 5-1 (4-1) Tuskegee | 4-1 (5-2) Miles | 5-2 (4-1) Albany State | 4-3 (4-1) Edward Waters | 4-3 (4-2) Savannah State | 2-5 (1-4) Kentucky State | 2-5 (1-4) Central State | 2-5 (1-4) Lane | 1-6 (1-5) Morehouse | 0-7 (0-5) Clark Atlanta | 0-7 (0-5)

OTHERS

SAC (Sooner Athletic Conference)

Langston University | 4-2 (4-1)

SUN CONFERENCE

Florida Memorial | 3-3 (2-1)

CAA (Coastal Athletic Conference)

Hampton University | 3-3 (1-2)

North Carolina A&T | 1-5 (0-3)

OVC (Ohio Valley Conference)

Tennessee St. | 4-2 | (1-1)

MIAA (Mid-American Intercollegiate Athletics Association)

Lincoln (MO) | 0-7 (0-0)

MOUNTAIN EAST CONFERENCE

West Virginia St. | 4-1 (4-0)

USCAA (United State Collegiate Athletic Association)

NONE

____________________________________________________________

Founder of the Quarter Phi Back Awards and MENT.O.R.S. Foundation, Inc.

For more information, contact W. Earl Kitchings at: quarterphiback@yahoo.com or (904) 994-2189

www.youtube.com/live/ETXI3V7b-TU?si=ukM_cg0atNutp7nF